Strategische Weiterentwicklung im Blick – Neuer Vorstand beim Post-Sportverein Trierer 1920 e.V.  

TRIER. Mit ca. 3200 Mitgliedern in 31 Abteilungen ist der Post-Sportverein (PST) Trier 1920 e.V. der größte Verein der Stadt Trier und der drittgrößte in Rheinland-Pfalz. Bei der Jahreshauptversammlung wählten die Mitglieder einen neuen Präsidenten und stellten damit die personellen Weichen für die kommenden Jahre .

Die Versammlung fand im Bildungszentrum der IHK statt und war gut besucht. Neben den turnusgemäßen Berichten aus den Abteilungen und der Entlastung des Vorstands stand vor allem die Neuwahl des Präsidiums im Mittelpunkt. Durch die seit November 2024 wegen Erkrankung von Thomas Lorenz vakante Stelle des Präsidenten lag hier ein Schwerpunkt der Wahl, die die Mitglieder mit Spannung verfolgten.

Mit großer Mehrheit wählten die Stimmberechtigten Wolfgang Scholtes, der bereits in verschiedenen Funktionen im Verein aktiv war. In seiner Antrittsrede betonte er die Bedeutung eines starken Miteinanders und kündigte an, den Verein strategisch weiterzuentwickeln: „Wir wollen Bewährtes erhalten, aber auch neue Impulse setzen – insbesondere in den Bereichen Jugendarbeit, Infrastruktur und Finanzen.“

Unterstützt wird Scholtes von einem breit aufgestellten Vorstandsteam, das in weiten Teilen wiedergewählt wurde und somit bestens mit der Arbeit vertraut ist. Helmut Berg übernimmt auch zukünftig die Aufgaben des Jugendwarts. Rüdiger Cadenbach wird sich weiterhin als Referent für Projektaufgaben um die Umsetzung neuer Initiativen kümmern. Für die Betreuung und Entwicklung der vereinseigenen Anlagen bleibt Martin Böhler als Referent für Liegenschaften verantwortlich. Alexandra Candesl übernimmt den Bereich Sport, während Dr. Andreas Ammer als Referent für Recht weiterhin juristische Fragen des Vereins begleiten wird.

Im Bereich Finanzen arbeitet künftig ein Tandem: Adrian Dahm und Patrick Lenz teilen sich die Verantwortung als Referenten für Finanzen. Diese Doppelspitze soll die finanzielle Steuerung des Vereins noch effizienter und transparenter gestalten.

Die Mitgliederversammlung würdigte das Engagement der bisherigen Vorstandsmitglieder und sprach dem neuen Team großes Vertrauen aus. Neben den Wahlen wurden auch langjährige Mitglieder geehrt und ein Ausblick auf kommende Projekte gegeben – darunter die geplante Modernisierung der Trainingsanlagen sowie die Einführung neuer Sportangebote für Kinder und Jugendliche.

Mit dem neu gewählten Vorstand blickt der Sportverein Trier 1920 e.V. optimistisch in die Zukunft. Präsident Wolfgang Scholtes betonte zum Abschluss: „Unser Verein lebt vom Engagement seiner Mitglieder. Gemeinsam wollen wir ihn weiterentwickeln – sportlich, strukturell und menschlich.“