Waldbrand an Kapelle im Saarland – Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung

METTLACH. In den frühen Morgenstunden des 6.7.2025 wurden in einem Waldgebiet in der Nähe der Lutwinuskapelle in Mettlach mehrere brennende Bäume gemeldet. Nach den Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehr Mettlach wurde festgestellt, dass an einer Parkbank offensichtlich eine Feuerstelle angelegt wurde, die den Brand möglicherweise aufgelöst hat.

Die FFW Mettlach konnte die weitere Brandausbreitung verhindern. Die Polizeiinspektion Merzig hat die Ermittlungen hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen und bittet Zeugen, die weiterführende angaben zum Sachverhalt machen können, sich bei der Polizeiinspektion Merzig unter der Telefonnummer 06861/7040 zu melden. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei aufgrund der Wetterlage die Bevölkerung, auf offenes Feuer zu verzichten und keine brennenden Zigarettenstummel achtlos wegzuwerfen. (Quelle: Polizeiinspektion Merzig)