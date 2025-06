Erleichterung im Saarland: Vermisster Demenzkranker wohlbehalten angetroffen

LEBACH. Wie von lokalo.de berichtet, meldete die Polizeiinspektion Lebach den 63-jährigen Sami S. als vermisst. Er wurde seit 22.30 Uhr am gestrigen Samstag aus einem Seniorenheim in Lebach verschwunden.

Da Herr S. unter starker Demenz leidet und auf Medikamente angewiesen ist, wurde befürchtet, dass er sich in einer hilflosen Lage befinde, hieß es in einer Mitteilung. Nun kann die Polizei Lebach in dieser Sache gute Neuigkeiten mitteilen: Der konnte im Rahmen der polizeilichen Suchmaßnahmen wohlbehalten angetroffen werden. (Quelle: Polizeiinspektion Lebach)