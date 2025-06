BERLIN. Der Sommer zeigt sich in den kommenden tagen von seiner extremsten Seite: Nach einem wechselhaften Juni steuert Deutschland auf eine massive Hitzewelle zu. Die ersten Temperaturspitzen bis zu 40 Grad Celsius werden Mitte nächster Woche erwartet – verursacht durch trockene und heiße Sahara-Luft, die über Spanien und Frankreich einströmt.

Hitzewarnung ab Montag – Temperaturen bis zu 39 Grad

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert bereits ab Montag Temperaturen zwischen 30 und 36 Grad – mit regionalen Spitzenwerten am Dienstag und Mittwoch. Laut den Modellen GFS und ICON sind Höchstwerte bis zu 40 Grad möglich – vor allem im Westen und Süden.

Klimatologe Dr. Karsten Brandt von Donnerwetter.de warnte in einem Gespräch mit BILD:

„Die große Hitze kommt. Ich habe bereits die Feuerwehr vorgewarnt. Wir rechnen mit bis zu 40 Grad Mitte nächster Woche.“

Auch Wetterexperte Dominik Jung von wetter.net erklärte:

„Zwischen Dienstag und Mittwoch sind bis zu 39 oder sogar 40 Grad möglich – besonders in NRW, Hessen und Baden-Württemberg.“

So entwickelt sich das Wetter bis zur Hitzespitze

Freitag, 28. Juni 2025:

Anfangs unbeständig, vereinzelt Regen

Später freundlicher, 19 bis 27 Grad

Samstag, 29. Juni 2025:

Sonne satt im Süden , bis zu 34 Grad

Im Norden leicht bewölkt, max. 26 Grad

Sonntag, 30. Juni 2025:

Badewetter pur : bis zu 35 Grad im Südwesten , 29 Grad im Norden

Kaum Schwüle, kein Gewitterrisiko

Laut DWD bleibt das Sommerwetter mindestens bis Mitte nächster Woche stabil – erst danach wird eine wettertechnische Umstellung erwartet.

Über 40 Grad möglich – Wettermodelle uneins, aber alarmiert

Wettermodell GFS zeigt am Mittwoch bereits um 13 Uhr bis zu 40 Grad, was bedeutet: Spitzenwerte von über 41 Grad am späten Nachmittag sind nicht ausgeschlossen.

Modell ICON prognostiziert für Dienstag 36 bis 38 Grad, Mittwoch bis zu knapp 40 Grad. Ein klarer Hinweis auf eine extreme Hitzebelastung.

Was jetzt wichtig ist:

Viel trinken – mind. 2–3 Liter Wasser täglich

Wohnräume abdunkeln , Ventilatoren nutzen

Körperliche Anstrengung meiden (besonders mittags)

Kinder & ältere Menschen schützen

Tiere nicht im Auto lassen!

Fazit: Sommer-Hammer für Deutschland – Hitzehöhepunkt Mitte nächster Woche

Die erste echte Hitzewelle des Jahres 2025 steht vor der Tür – mit teils rekordverdächtigen Temperaturen von über 40 Grad. Der Wetterverlauf zeigt: Freitag und Wochenende laden noch zum Baden ein, ab Montag wird es brutal heiß.