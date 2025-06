Jakobusbruderschaft: Trierer Pilger stärken Partnerschaft mit Partnern in Spanien

TRIER. In Astorga unterhält die „Asociacion de Amigos del Camino de Santiago Astorga y su Comarca“ die öffentliche Pilgerherberge. Seit mehr als dreizehn Jahren pflegt die St. Jakobusbruderschaft Trier (SBJ Trier) eine Partnerschaft zu Astorga, die mit dem Besuch einer siebenköpfigen Delegation aus Trier vom 16. bis 19. Juni 2025 einen neuen Höhepunkt fand.

Brudermeister Hubert Schnabel und Spiritual Professor Dr. Martin Lörsch überreichten dem Vorsitzenden der Partnerorganisation, Juan Carlos Pérez Cabezas, die Urkunde zum Ehrenmitglied der Trierer Jakobusbruderschaft und ein Buchgeschenk. Pérez Cabezas wurde vor allem für sein großes Engagement für die Pilgerbewegung in Spanien ausgezeichnet. So ermöglichte er während der Corona-Pandemie durch eigene Hygienekonzepte, dass einige Pilgerherbergen entlang des Jakobsweges in Nordspanien trotz der Einschränkungen für Pilger offen blieben. Gemeinsam berieten die für die Jakobswege Engagierten aus Trier und Astorga über mögliche Zukunftsprojekte und eine Stärkung des Pilgergedankens. (Quelle: St. Jakobusbruderschaft Trier e.V.)