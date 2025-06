Drama auf Grenzbrücke: Horror-Unfall in Wasserbilligerbrück fordert ein Leben!

WASSERBILLIGERBRÜCK/LANGSUR – Erschütternde Nachricht: Der Fahrer des Wagens, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag spektakulär von der Grenzbrücke in die Sauer stürzte, ist seinen schweren Verletzungen erlegen! Ein tragischer Ausgang für einen Unfall, der bereits für Fassungslosigkeit sorgte.

Der Albtraum ereignete sich am frühen Sonntagmorgen, gegen 0:30 Uhr: Ein Pkw durchbrach aus bislang ungeklärter Ursache das Geländer der Brücke in Wasserbilligerbrück und stürzte kopfüber in den Fluss Sauer.

Horror-Sturz in die Sauer: Fahrer stirbt an Folgen der schweren Verletzungen

Im Fahrzeug befanden sich drei Personen. Während zwei weitere Insassen verletzt, zum Teil schwer, von den Rettungskräften geborgen und in umliegende Kliniken transportiert werden konnten, kämpfte der Fahrer um sein Leben. Doch alle Bemühungen der Ärzte waren vergebens: Er ist nun im Krankenhaus verstorben.

Das Wrack des Autos war auf dem Dach im Wasser, nur wenige Meter vom Ufer entfernt, zum Stillstand gekommen – ein Bild des Grauens, das die Schwere des Aufpralls deutlich machte.

Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Tauchern – Umweltschutz sofort eingeleitet

Direkt nach dem Unfall lief ein gigantischer Rettungseinsatz an. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften aus Deutschland und Luxemburg war vor Ort: