Ungewöhnlicher Fund am Straßenrand: Bundespolizei entdeckt 5,5 Kilo Cannabis bei Perl

PERL. Am späten Dienstagabend, dem 3. Juni 2025, ereignete sich auf der Bundesautobahn 8 bei Perl, unweit der luxemburgischen Grenze, ein bemerkenswerter Vorfall. Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Saarbrücken, die im Rahmen der temporär wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen tätig waren, machten dabei einen ungewöhnlichen Fund, der nun Gegenstand intensiver Ermittlungen ist.

Zeugenhinweise führten zum Fund: Plastiktüten mit auffälligem Inhalt

Gegen 23:00 Uhr wurden die vor Ort eingesetzten Beamtinnen und Beamten aufmerksam, als mehrere Verkehrsteilnehmer Hinweise auf Plastiktüten gaben, die sich auf der Fahrbahn sowie dem Seitenstreifen befänden. Nur wenige hundert Meter vor der bereits eingerichteten Kontrollstelle überprüften die Einsatzkräfte daraufhin den besagten Bereich. Dort entdeckten sie mehrere herrenlose Tüten, deren Inhalt auffällig erschien und sofortige Maßnahmen erforderlich machte.

5,5 Kilogramm Cannabis sichergestellt: Verdacht auf gezieltes Entsorgen

Die anschließende Kontrolle vor Ort bestätigte die Befürchtungen der Beamten: In den Tüten befanden sich insgesamt rund 5,5 Kilogramm Cannabis. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand gehen die Behörden davon aus, dass die Drogen kurz vor Erreichen der Kontrollstelle gezielt aus einem Fahrzeug geworfen wurden, um eine Entdeckung durch die Polizei zu verhindern. Die Herkunft der Betäubungsmittel sowie die Verantwortlichen für diesen Vorfall sind derzeit noch unbekannt. Die Ermittlungen in dieser Angelegenheit dauern weiterhin an und werden mit Hochdruck geführt.

Zollfahndung übernimmt: Weiterführende Ermittlungen eingeleitet

Die sichergestellte Menge an Betäubungsmitteln wurde umgehend durch die alarmierten Kräfte des zuständigen Zollfahndungsamtes Frankfurt/Main übernommen. Diese sind nun für die weitere fachliche und rechtliche Bearbeitung des Falles zuständig. Der Fall unterstreicht einmal mehr die Herausforderungen bei der Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität. Die Bundespolizei appelliert in diesem Zusammenhang eindringlich an die Bevölkerung, verdächtige Beobachtungen im Grenzraum umgehend zu melden, um die gemeinsame und effektive Bekämpfung der Kriminalität zu unterstützen.