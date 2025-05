Spitzenplatz für Trier beim Stadtradeln

TRIER/NEUSTADT. Am vergangenen Sonntag nahm Baudezernent Dr. Thilo Becker auf dem Rheinland-Pfalz-Tag in Neustadt an der Weinstraße im Namen der Stadt Trier eine mit 2000 Euro dotierte Auszeichnung entgegen.

Überreicht wurde der Preis von Klimaschutzministerin Katrin Eder für den ersten Platz, den die Trierer beim Stadtradeln 2024 erreichten. Mit 2379 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sicherte sich Trier den Spitzenplatz der Kommunen in Rheinland-Pfalz. Die Prämie wird in die Förderung des Radverkehrs investiert.

Jetzt mitmachen beim Stadtradeln 2025

Das Stadtradeln 2025 in Trier läuft bereits seit dem 18. Mai und geht noch bis Samstag, 7. Juni. Auch wenn die Aktion schon begonnen hat, können Interessierte jederzeit einsteigen. Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, noch mitzumachen und ihre mit dem Fahrrad zurückgelegten Kilometer für den Klimaschutz zu sammeln.

Die Teilnahme ist unkompliziert: Auf der Webseite www.stadtradeln.de/trier können sich Radlerinnen und Radler registrieren, einem bestehenden Team beitreten oder ein eigenes gründen. Die gefahrenen Kilometer lassen sich auch nachträglich eintragen, entweder online oder bequem über die Stadtradeln-App.

Jeder Kilometer zählt, für den Klimaschutz und die eigene Gesundheit.