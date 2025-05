Trier: Viertägiges Leseparadies auf dem Domfreihof

TRIER. Das beliebte Stadtlesen-Festival kehrt vom 12. bis 15. Juni nach Trier zurück: Organisiert von der Innovationswerkstatt Sebastian Mettler aus Österreich in Kooperation mit dem Bildungs- und Medienzentrum lädt es alle Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste ein, vier Tage kostenlos das „Leseparadies“ am Trierer Domfreihof zu erleben.

Interessierte können sich freuen auf über 3.000 Bücher, ein attraktives Open-Air-Lesewohnzimmer mit gemütlichen Sitzsäcken und Hängematten sowie ein vielfältiges Programm mit Auftritten regionaler Autorinnen und Autoren auf der Lesebühne.

Zur Eröffnung am Donnerstag, 12. Juni, liest um 18.45 Uhr der bekannte Synchronschauspieler und Hörbuchsprecher Uve Teschner aus Jan Weilers Buch „Älternzeit“.

Teschner wurde 2024 zweimal für den Deutschen Hörbuchpreis in der Kategorie „Beste Unterhaltung“ nominiert und sorgt für einen besonderen Einstieg in das Festival.

Das Programm bietet dann an allen Tagen spannende Highlights: Am Freitag, 13. Juni, präsentieren Schülerinnen und Schüler aus Trier ab 11 Uhr auf der Lesebühne ihre Beiträge zum Thema Integration. Für die Jüngeren öffnet der Gewölbekeller der Stadtbücherei ab 17 Uhr seine Türen zur „MINT-Disco“. Am Abend folgt ab 18.30 Uhr eine Lesung von Judith Wolf aus ihrem Buch „Spieler“.

Der Samstag steht dann ganz im Zeichen des Nachwuchses: Kinder und Jugendliche können in der Bücherei an einem Workshop „Grusel- und Abenteuergeschichten“ teilnehmen mit Präsentation der Werke auf der Lesebühne ab 14 Uhr. Außerdem liest der Buchclub „Junge Schreibende“ ab 11 Uhr aus seinen Werken. Abends präsentiert die Stadtbücherei ab 18 Uhr regionale Autorinnen und Autoren mit ihren Erstlingswerken auf der Lesebühne.

Am Sonntag, 15. Juni, verwandelt sich der Domfreihof dann in eine große Lese-Oase für Familien und alle weiteren Gästen, die das Lesen im Freien genießen wollen. Mit speziell ausgesuchten Büchern für Groß und Klein ist für eine entspannte Atmosphäre gesorgt.

Das Festival ist nach Einschätzung des Bildungs- und Medienzentrums (BMZ) ein „herausragendes Beispiel für gelungene Kooperation zwischen kommunaler Verwaltung und Zivilgesellschaft im Bildungsbereich“. Das BMZ mit seinem Grundbildungsprojekt „InfraGru“ als Ausrichter des Stadtlesens wird unterstützt von der Kulturstiftung der Trierer Sparkasse, der Lottostiftung Rheinland-Pfalz, der Bitburger Brauerei, den Stadtwerken sowie dem Verein für Leseförderung.