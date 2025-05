Mordprozess im Saarland: Mutter (89) mit Hammer und Messer getötet

SAARBRÜCKEN. Er soll seine Mutter mit Hammerschlägen und Messerstichen getötet haben: Vor dem Landgericht Saarbrücken beginnt am heutigen Dienstag (9.00 Uhr) ein Mordprozess gegen einen 64 Jahre alten Mann. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im vergangenen Dezember in Gersheim im Saarpfalz-Kreis seine 89 Jahre alte Mutter getötet zu haben.

Sein Bruder hatte damals die Polizei gerufen. Der mutmaßliche Täter war zwischenzeitlich in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht worden. Die Anklage geht aber nicht unbedingt davon aus, dass der Mann komplett schuldunfähig ist. Es komme aber auch bei einer verminderten Schuldunfähigkeit die dauerhafte Unterbringung des Mannes in einer psychiatrischen Einrichtung für Straftäter infrage. Dies werde sich in der Hauptverhandlung zeigen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. (Quelle: dpa)