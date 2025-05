RLP: Motorradfahrer (20) stirbt trotz Erster Hilfe noch an Unfallstelle

WORMS. Am Abend des 21.5.2025 ereignete sich gegen 21.30 Uhr in der Horchheimer Straße in Worms unmittelbar vor dem Firmengelände der „Renolit“ ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 31-jähriger Wormser befuhr mit seinem PKW die Horchheimer Straße aus Richtung Worms-Horchheim kommend in Fahrtrichtung Worms-Innenstadt. Beim Abbiegen auf den Parkplatz der genannten Firma kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 20-jährigen Motorradfahrer aus Worms. Der Motorradfahrer erlitt dadurch schwere Verletzungen und verstarb trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen noch an der Unfallstelle.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde von der Staatsanwaltschaft Mainz ein Gutachter beauftragt. Die Horchheimer Straße blieb für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme bis 22.5.2025, 2.30 Uhr, vollgesperrt. (Quelle: Polizeidirektion Worms)