Osann: Kleinkraft-Fahrer bei Kollision mit Traktor verletzt

OSANN-MONZEL. Am 20.5.2025 kam es gegen 14.50 Uhr am Ortsausgang Osann in Fahrtrichtung Maring-Noviand auf der Bernkasteler Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein überholender Kleinkraftradfahrer kollidierte dabei mit einem nach links in die Weinberge abbiegenden Traktor, der hinter sich ein landwirtschaftliches Anbaugerät mitführte.

Der Kleinkraftradfahrer wurde dabei leicht verletzt. Der Traktorfahrer setzte seine Fahrt fort. Da der Anprall nur leicht gewesen sein dürfte, wurde er möglicherweise vom Traktorfahrer überhaupt nicht registriert. Hinweise zum unfallbeteiligten Traktorfahrer nimmt die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571-9260 oder die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter 06531-95270 entgegen. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)