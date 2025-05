Dudweiler: Mehrere Zähne ausgeschlagen – Mann bei brutalem Angriff schwer verletzt

SAARBRÜCKEN-DUDWEILER. Wie die Polizei Sulzbach mitteilt, ereignete sich am Mittwoch, 21. Mai 2025, gegen 14:15 Uhr an der Bushaltestelle im Bereich des Dudoplatzes in Dudweiler ein Vorfall, der eine Bedrohung sowie eine schwere Körperverletzung umfasste. Ein 38-jähriger Passant wurde hierbei zum Opfer eines unerwarteten Angriffs.

Flucht und erneute Attacke

Nach bisherigen Erkenntnissen trat der Täter unvermittelt an den Geschädigten heran und zog ein Messer. Der bedrohte Passant ergriff daraufhin die Flucht. Der Täter verfolgte ihn jedoch und holte ihn schließlich ein. Nach der Verfolgung schlug der Täter dem Geschädigten mehrfach mit der Faust ins Gesicht.

Schwere Gesichtsverletzungen – Täter flüchtig

Durch die Faustschläge erlitt der 38-Jährige Gesichtsverletzungen, darunter den Verlust mehrerer Zähne. Nach der Tat ergriff der Angreifer die Flucht vom Tatort. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der eingesetzten Polizeikräfte führten zunächst nicht zur Ergreifung des Täters.

Personenbeschreibung und Ermittlungen

Die Polizei veröffentlichte eine Personenbeschreibung des mutmaßlichen Täters: männlich, ca. 22-23 Jahre alt, 185 cm groß, mit blonden Haaren, bekleidet mit einem T-Shirt und Jeans.

Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an, und die Polizei bittet die Bevölkerung um mögliche Hinweise.