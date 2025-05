RLP: Waldbrand am Montagabend – War es Brandstiftung?

SPEYER. Am frühen Montagabend, 19.5.2025, 20.50 Uhr, kam es in einem Waldstück nahe der L454 in unmittelbarer Nähe zur B9-Abfahrt Speyer-Nord zu einem Brandausbruch. Das Feuer konnte durch die alarmierte Feuerwehr schnell gelöscht werden.

Insgesamt wurde eine Fläche von 20 Quadratmetern durch das Feuer beschädigt; eine Schadenshöhe liegt noch nicht vor. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, welche zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen machen konnten. Insbesondere sucht die Polizei nach einer männlichen Person in dunkler Bekleidung, welcher die Brandörtlichkeit kurz nach Ausbruch des Feuers verließ. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-23312 oder per E-Mail [email protected] entgegen. (Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz)