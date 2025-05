RLP: PKW in Gegenverkehr geschleudert – Motorradfahrer stirbt

Auf der B270 in der Südwestpfalz kommt ein Motorradfahrer ums Leben. Wie kam es zu dem Unfall?

KAISERSLAUTERN. Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in der Südwestpfalz in der Nähe von Waldfischbach-Burgalben ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Sonntag auf der Bundesstraße 270 zwischen Pirmasens und Kaiserslautern unterwegs.

Dabei fuhr plötzlich ein entgegenkommendes Auto aus zunächst unbekannter Ursache erst gegen eine Leitplanke und wurde dann in den Gegenverkehr geschleudert, wo es mit dem Motorrad kollidierte. Der 1966 geborene Mann erlag seinen schweren Verletzungen. Laut den Polizeiangaben musste die Bundesstraße für etwa vier Stunden gesperrt worden. (Quelle: dpa)