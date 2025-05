Zwischen Konz und Merzig: Saar-Pedal 2025 – Radeln, Genießen, Erleben!

KONZ/MERZIG. Am kommenden Sonntag, den 18. Mai 2025, steht das Saartal erneut im Zeichen des beliebten Erlebnistags Saar-Pedal.

Bereits zum 29. Mal sind alle Aktiven herzlich eingeladen, die rund 40 Kilometer lange Strecke zwischen Konz und Merzig autofrei zu genießen. In der Zeit von 10 bis 18 Uhr sind die Straßen für den motorisierten Verkehr gesperrt und bieten somit freie Fahrt für Radfahrer, Skater und Wanderer.

Attraktive Route entlang der Saar mit flexiblen Umstiegsmöglichkeiten

Der symbolische Startschuss für diesen besonderen Tag fällt zeitgleich in Konz und im Stadtpark von Merzig. Die Strecke führt entlang des malerischen Verlaufs der Saar und bietet somit eine ideale Kombination aus Naturerlebnis, sportlicher Betätigung und geselligem Beisammensein. Für all jene, die die gesamte Distanz nicht zurücklegen möchten, besteht die Möglichkeit, bequem auf die Züge der Deutschen Bahn umzusteigen. Zwischen Trier und Saarbrücken verkehren Sonderzüge, die Fahrräder in zusätzlichen Fahrradwagen kostenlos transportieren.

Vielfältiges Programm entlang der Strecke mit elf Aktionszonen

Saar-Pedal ist jedoch weit mehr als nur eine Radveranstaltung. Entlang der gesamten Route laden insgesamt elf Aktionszonen zum Verweilen, Mitmachen und Genießen ein. In den Orten Konz, Kanzem, Wiltingen, Schoden, Ockfen, Saarburg, Serrig, Saarhölzbach, Mettlach und Merzig haben die lokalen Gemeinden, Vereine, Winzer und Gastronomen ein abwechslungsreiches und familienfreundliches Programm zusammengestellt. Kulinarisch erwartet die Besucher eine breite Palette regionaler Spezialitäten sowie erfrischende Getränke an zahlreichen Ständen.

Musikalische Unterhaltung und Angebote für Kinder

Auch für musikalische Unterhaltung ist bestens gesorgt. Heimische Musikvereine, Live-Bands und DJs werden in verschiedenen Aktionszonen für eine angenehme Atmosphäre sorgen und zum Verweilen einladen. Familien mit Kindern dürfen sich auf ein vielfältiges Angebot freuen, darunter ein Bikeparcours, ein Turmspektakel, Kinderschminken, Tanzworkshops, Trial-Bike-Vorführungen, eine Rollensprintanlage und ein Mitmachzirkus.

Umfassende Serviceleistungen für einen sicheren und entspannten Tag

Die Organisatoren legen großen Wert auf den Service und die Sicherheit der Teilnehmer. Entlang der Strecke stehen in Konz, Schoden, Serrig und Merzig Pannenhilfestationen zur Verfügung. Zudem ist der Radverein „Frei Weg“ Serrig mobil zwischen Konz und Saarhölzbach im Einsatz. Die Sicherheit der Strecke wird durch die Zusammenarbeit von Polizei, Deutschem Roten Kreuz, den örtlichen Feuerwehren und dem Technischen Hilfswerk gewährleistet. Mehrere Unfallhilfsstationen sind entlang der Route eingerichtet und ganztägig besetzt.