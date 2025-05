Vierherrenborn: Radfahrer erschreckt Pony – 13-Jährige verletzt

VIERHERRENBORN. Am Samstag, 10.5.2025, wurde die Polizei Saarburg gegen 13.20 Uhr über ein verletztes Mädchen im Wald bei Vierherrenborn informiert. Demnach habe die 13-Jährige ihr Pony an einer Leine über einen Waldweg unweit des Reithofs „Harmony“ in Vierherrenborn geführt, als sich aus der entgegengesetzten Richtung ein Radfahrer genähert habe.

Das Pony habe sich über den Radfahrer erschreckt, sich losgerissen und das Mädchen hinter sich hergezogen. Das Mädchen wurde hierdurch leicht verletzt. Der Radfahrer entfernte sich in unbekannte Richtung.

Laut der Beschreibung des Mädchens soll es sich dabei um einen dunkel gekleideten Mann mit einem schwarz-grauen E-Bike gehandelt haben. Weiter habe er eine Sonnenbrille, Kopfhörer und einen dunklen Ohrtunnel getragen. Es ist nicht auszuschließen, dass der Mann die Situation durch die getragenen Kopfhörer nicht wahrgenommen habe. Zeugen, möglicherweise auch der Radfahrer selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei in Saarburg unter 06581/9155-0 in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeidirektion Trier)