Region: Schwerer Motorradunfall bei Walhausen – Zwei Biker schwer verletzt

WAHLAUSEN. Am Sonntagmittag, 11. Mai 2025, ereignete sich gegen 13 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall an der Kreuzung B421 / K48 in der Nähe von Walhausen im Kreis Cochem-Zell. Beteiligt waren zwei Motorräder und ein PKW.

Nach ersten Angaben der Polizei kam es zum Zusammenstoß der beiden Motorräder mit einem kreuzenden PKW. Die beiden Motorradfahrer wurden schwer verletzt und mussten notärztlich versorgt werden. Die PKW-Insassenerlitten leichte Verletzungen.

Unfall sorgt für Vollsperrung in alle Richtungen

Alle drei Fahrzeuge wurden bei dem Crash erheblich beschädigt. Aufgrund der aufwändigen Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen ist die B421 im gesamten Kreuzungsbereich vollständig gesperrt – betroffen sind die Zufahrten aus Zell, Walhausen, Blankenrath und Simmern. Der Verkehr wird derzeit über Blankenrath und umliegende Ortschaften umgeleitet.

Polizei ermittelt – Umleitung eingerichtet

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen. Die Polizei war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort, ebenso wie Rettungsdienste und Notärzte.