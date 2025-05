Rote Teufel gegen Lilien: FCK will Chance auf den Aufstieg wahren

MAINZ/KAISERSLAUTERN. Der FSV Mainz 05 benötigt am 33. Spieltag in der Fußball-Bundesliga einen Sieg, um sich weiter Hoffnungen auf einen Europapokal-Startplatz machen zu dürfen. Der FSV ist am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Tabellenletzten VfL Bochum gefordert, der bei einer Niederlage auf jeden Fall abgestiegen wäre.

Die 05er liegen aktuell zwei Zähler hinter Platz sechs, der zur Teilnahme an den Play-offs in der Conference League berechtigen würde. Die Mainzer gehen jedoch mit einigen Personalsorgen in den Schlussspurt der Bundesliga. Die Defensivspieler Dominik Kohr (Knieverletzung) und Moritz Jenz (Nasen-Operation) fallen definitiv aus. Fraglich sind zudem Stammkeeper Robin Zentner sowie Danny da Costa und Maxim Leitsch, die zuletzt angeschlagen waren.

In der 2. Bundesliga kommt es für Coach Torsten Lieberknecht vom 1. FC Kaiserslautern zum Wiedersehen mit seinem Ex-Club SV Darmstadt 98. Die Roten Teufel treten am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) zu Hause gegen die Lilien an und brauchen am vorletzten Spieltag einen Sieg, um die Chance auf den Aufstieg zu wahren. (Quelle: dpa)