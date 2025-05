Lokalosport: Ergebnisse ProA Playoffs Basketball

Am Donnerstag, 8. Mai 2025, ging es in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA hoch her: Der vierte Spieltag der Playoff-Viertelfinals brachte folgende Ergebnisse

GIESSEN 46ers – Eisbären Bremerhaven : 80:61

(Serie: 3:1 – GIESSEN zieht ins Halbfinale ein)

Tigers Tübingen – Trier: 95:100

(Serie: 1:3 – Trier steht im Halbfinale)

Für Spannung sorgt weiterhin das Duell zwischen Phoenix Hagen und den HAKRO Merlins Crailsheim: Hagen setzte sich mit 100:93 durch und erzwang damit ein entscheidendes fünftes Spiel.