RLP: Modernisierung von Lahntalbahn wird später fertig

BAD EMS. Die Modernisierungsarbeiten an der Lahntalbahn zwischen Bad Ems und Nassau werden später fertig als geplant.

Auch wenn das Bauprogramm zu großen Teilen erledigt sei, könne der Termin 12. Mai für die Inbetriebnahme leider nicht gehalten werden, teilte die Deutsche Bahn mit. Grund seien Verzögerungen beim Bau der neuen Eisenbahnbrücke in Nassau.

Bei den von den beauftragten Firmen zunächst gelieferten Brückenlagern seien Qualitätsmängel festgestellt worden, so dass diese noch einmal ausgebaut und neu montiert werden mussten, erklärte die Bahn. Deshalb benötige die Fertigstellung der Brücke noch einmal mehr Zeit. Die Arbeiten sollten nun bis voraussichtlich 4. Juni abgeschlossen sein. Bis dahin seien weiterhin Busse als Ersatz für die Bahnen im Einsatz. Bereits ab dem 19. Mai sollten die Züge zumindest wieder Bad Ems anfahren können.

Verzögerungen auch bei Arbeiten an Hallendach in Bad Ems

Die Vorbereitungen für die Aufnahme des Bahnbetriebs an der Verkehrsstation Bad Ems liefen derweil auf Hochtouren, erklärte das Unternehmen. Auch hier komme es aber zu Verzögerungen bei den Arbeiten am Hallendach, die sich komplexer darstellten, als zunächst angenommen und nicht wie vorgesehen Mitte Mai abgeschlossen werden könnten.

Die Arbeiten an der stark sanierungsbedürftigen Eisenbahnunterführung Nassau hatten im November vergangenen Jahres begonnen. Ursprünglich war eine Sperrung der Lahntalbahn zwischen Bad Ems und Nassau zwischen 25. November 2024 und 3. April 2025 vorgesehen.

Die Bahn investiert nach eigenen Angaben rund 36 Millionen Euro in die Erneuerung der Eisenbahnüberführungen in Bad Ems und Nassau sowie in die Verkehrsstation Bad Ems. Die Lahntalbahn verbindet die Städte Wetzlar und Koblenz sowie die Orte, die an der Strecke liegen, auf einer Länge von 104 Kilometern. Viele Berufspendler und Schüler nutzen regelmäßig Züge auf dieser Strecke.