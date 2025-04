Trier-West räumt auf: Erfolgreiche Müllsammelaktion beim Dreck-weg-Tag

TRIER. Viel los beim Dreck-weg-Tag in Trier-West: Etwa 130 Helferinnen und Helfer waren dem Aufruf der Gemeinwesenarbeit der Caritas gefolgt und trafen sich, um ihren Stadtteil zu verschönern.

Beteiligt waren die Grundschule Reichertsberg, die Kurfürst-Balduin-Realschule Plus, die Kita und der Hort Christ König, das Walburga-Marx-Haus, der Bauspielplatz, die Kita Maria Königin, die Kita St. Simeon, Anwohnerinnen und Anwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Haus des Jugendrechts sowie der Ortsvorsteher Marc Borkam. Die fleißigen Helferinnen und Helfer sammelten eine große Menge Müll ein, der am Parkplatz vor der ehemaligen Reithalle gelagert und anschließend von der Stadtreinigung entsorgt wurde.

„Wir sind begeistert, dass sich so viele Menschen beteiligt haben“, so Dagmar Burozzadeh von der Gemeinwesenarbeit Trier-West. „Früher fand die Aktion samstags statt. Durch die Verlegung auf einen Freitag beteiligen sich nun viele Trier-Wester Einrichtungen, die auch dem Runden Tisch Trier-West/Pallien angehören.“ Zum Abschluss kamen alle im Dechant-Engel-Saal im Pater-Loskyll-Weg zusammen, um leckere Linsensuppe aus der Küche des Bauspielplatzes zu essen. Das gemeinsame Essen war ein schöner Abschluss der Aktion. Das erfolgreiche Konzept soll im Herbst in einer weiteren Dreck-weg-Aktion fortgesetzt werden. Das große Engagement soll aber auch genutzt werden, um das Thema auf anderen Ebenen weiter zu bearbeiten und den Stadtteil langfristig sauberer und lebenswerter zu machen. (Quelle: Caritasverband Trier e. V.)