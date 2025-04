++ Wetterumschwung in der Region: Auf Sonne folgt Regen ++

OFFENBACH. Es gibt endlich wieder Regen in Rheinland-Pfalz und Saarland – und dazu weiterhin frühlingshafte Temperaturen. Bevor der Regenschirm wieder zum Accessoire wird, gibt es am Samstag aber noch einmal eine große Portion Sonnenschein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Es bleibe trocken bei Höchstwerten zwischen 21 und 25 Grad. Schon gegen Abend sollen aber Wolkenfelder aufziehen und sich am Sonntag hartnäckig halten. Es bleibt laut DWD wechselnd bis stark bewölkt bei höchstens 17 bis 22 Grad. Stellenweise soll es Schauer geben, auch einzelne Gewitter mit stürmischen Böen schließen die Meteorologen nicht aus. Dazwischen gebe es aber auch längere trockene Abschnitte.

Der Start in die neue Woche wird ebenfalls wechselnd bis stark bewölkt. Der Montag bringt laut Vorhersage zeitweise Regen, der am Nachmittag in Richtung Osten abzieht. Am Dienstag wird es demnach wieder nass, womöglich sogar samt Blitz und Donner. Dafür bleibt es mild bei Höchsttemperaturen zwischen 16 und 21 Grad am Montag sowie 17 und 21 Grad am Dienstag. (Quelle: dpa)