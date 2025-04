Schwungvolle Feste: Traditionelle Maifeiern in Bitburg

BITBURG. Zum Start in den Wonnemonat stehen in Bitburg mit den traditionellen Maifeiern bald auch die ersten Freiluftveranstaltungen an. Gemeinsam mit zahlreichen Vereinen lädt die Stadt Bitburg am Mittwoch, 30. April 2025, 18.00 Uhr, die ganze Bevölkerung in den wunderschönen Garten des Hauses Beda zu einem schwungvollen Fest für Jung und Alt ein.

Bei der diesjährigen Maifeier gibt es wieder ein tolles Musik- und Tanz-Programm. Weitere Aktivitäten zum Start in den Mai finden in Erdorf, Masholder, Matzen, Mötsch und Stahl statt.

Traditionell wird der Beginn des Wonnemonats in Bitburg mit dem Aufstellen der Maibäume und bunten Festen gefeiert. Einen besonders schönen Rahmen für die Veranstaltung bietet seit vielen Jahren der Garten des Hauses Beda. Hier trifft man sich gerne, um Musik, Spaß und Unterhaltung zu erleben.

Bürgermeister Joachim Kandels die Gäste und stimmt auf das Fest ein. Dann werden die Besucher mit Show- und Frühlingstänzen bestens unterhalten. Also, auf zur Maifeier am Mittwoch, 30. April 2025, Gartenanlage des Hauses Beda, Beginn: 18.00 Uhr!

Maifeiern in Erdorf, Masholder Matzen, Mötsch und Stahl

Weitere Maifeiern gibt es natürlich auch wieder in den Bitburger Stadtteilen Erdorf, Masholder, Matzen, Mötsch und Stahl.

In Bitburg-Erdorf geht es am Mittwoch, 30. April 2025, um 18.00 Uhr am Bürgerhaus los. Ausrichter ist in diesem Jahr ist der Musikverein Erdorf e.V. mit Unterstützung der Erdorfer Vereine.

In Bitburg-Masholder veranstaltet der Feuerwehr-Förderverein am 1. Mai ab 10.00 Uhr (Treffpunkt Feuerwehrgerätehaus) wieder eine mehrstündige, kinder- und altersfreundliche Wanderung, zu der jeder willkommen ist. Nach der Rückkehr wird am Dorfplatz gefeiert.

Die traditionelle Maifeier in Bitburg-Matzen beginnt am Donnerstag, 1. Mai 2025, um 10.00 Uhr, am Dorfgemeinschaftshaus. Ab 10:30 Uhr gibt der Spielmannszug ein Maikonzert.

In Bitburg-Mötsch gibt es am 1. Mai um 14.00 Uhr einen Festumzug, bei dem die Maikönigin mit Gefolge zum Festplatz „Alte Schule“ zieht. Die Aufstellung des Maibaumes findet auf dem Dorfplatz statt. Der Bierstand wird bereits am 30. April um 18.00 Uhr geöffnet.

Bitburg-Stahl feiert am 30. April 2025, ab 18.00 Uhr, am Dorfgemeinschaftshaus „Ahl Schul“. Die Freiwillige Feuerwehr hat alles vorbereitet. (Quelle: Stadt Bitburg)