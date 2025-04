RLP: Frontalkollision auf der L409 – Ein Todesopfer und zwei Leichtverletzte

MONZERNHEIM/ALZEY. Am heutigen Montagmittag, 7. April 2025, ereignete sich auf der Landesstraße L409 nahe Monzernheim (Landkreis Alzey-Worms) ein schwerer Verkehrsunfall mit tragischen Folgen.

Ein 27-jähriger Mann aus Eich befuhr gegen 14.00 Uhr die L409 aus Richtung Bechtheim kommend in Fahrtrichtung Monzernheim.

Fahrzeug gerät in den Gegenverkehr

In einer leichten Rechtskurve kam das Fahrzeug des 27-Jährigen aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte es frontal mit dem PKW einer 65-jährigen Frau aus Bechtheim. Der Aufprall war so heftig, dass die ältere Dame in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und tödlich verletzt wurde.

Leichte Verletzungen und Spurensicherung

Der 27-jährige Unfallverursacher und seine 28-jährige Beifahrerin erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus transportiert. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden von der Polizei sichergestellt. Zur detaillierten Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger beauftragt, der ein Spurensicherungsgutachten erstellen wird.

Vollsperrung der Landesstraße

Aufgrund des schweren Unfalls und der anschließenden Bergungs- und Gutachterarbeiten musste die Landesstraße 409 vollständig gesperrt werden. Die Sperrung dauert zum aktuellen Zeitpunkt noch an, und es ist mit Verkehrsbehinderungen in der Region zu rechnen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.