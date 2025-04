Wincheringen: Bodenmatten rausgerissen – Vandalen zerstören Basketballfeld

WINHCERINGEN. In der Zeit von Mittwoch, 2.4.2025, 18.00 Uhr, bis 12.00 Uhr am Folgetag wurde ein Basketballfeld in Wincheringen durch unbekannte Täter beschädigt. Es handelt sich um das Feld an der Kindertagesstätte Europaplatz 2 Auf Mont.

Die auf dem Beton aufgebrachten Weichbodenmatten wurden herausgerissen und das Feld somit unbrauchbar gemacht. Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor. Sollten im vorgenannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht worden sein wird darum gebeten, sich mit der Polizei Saarburg in Verbindung zu setzen (Telefon: 06581/91550). (Quelle: Polizeidirektion Trier)