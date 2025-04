Fahrerflucht auf B51: Fußgänger angefahren und abgehauen

BITBURG. Am 4.4.2025 ereignete sich in der Zeit zwischen 21.20 und 21.30 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich „Zur Startbahn“ in Bitburg. Hierbei wurde ein Fußgänger von einem PKW, vermutlich einer weißen Limousine, erfasst.

Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt über die B51 in Richtung Trier fort, ohne sich um die verletzte Person zu kümmern. Der Unfallbeteiligte Fußgänger wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Nach jetzigem Kenntnisstand wurde dieser glücklicherweise nur leicht verletzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bitburg in Verbindung zu setzen (Telefon: 06561/96850, E-Mail: [email protected]). (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)