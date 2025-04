In Kaiserslautern brechen Unbekannte in ein Firmengelände ein, entwenden Metall und fliehen. Ihre Beute hat einen hohen Wert - die Polizei sucht nach Zeugen.

KAISERSLAUTERN. Unbekannte haben am Wochenende in einer Lagerhalle in Kaiserslautern mehrere hundert Kilogramm an Messingteilen entwendet.

Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Täter zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh Zugang zu einem Firmengelände und stahlen das Metall aus einer Lagerhalle.

Der entstandene Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Zeugen, denen verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.