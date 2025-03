Trier: SSV-Schwimmteam mit starken Leistungen bei den RLP-Meisterschaften

TRIER/MAINZ. Bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in Mainz zeigten die Schwimmerinnen und Schwimmer des SSV Trier beeindruckende Präsenz.

Trotz einiger krankheitsbedingter Ausfälle trat der SSV mit einem eher kleinen Team von zehn Athlet/-innen an, das jedoch mit starken Leistungen auf dem Siegertreppchen glänzte. Mit über 400 Teilnehmenden und fast 2.000 Einzelstarts aus 33 Vereinen fanden die Meisterschaften in diesem Jahr früh im Wettkampfkalender statt.

Ömer Burak Yildirim dominiert Schwimmerischen Mehrkampf

Ömer Burak Yildirim, Jahrgang 2013, hätte durchaus auch in älteren Jahrgängen für Furore sorgen können, durfte jedoch nur im Schwimmerischen Mehrkampf seines Jahrgangs antreten. Anstatt in seiner Paradedisziplin Freistil startete er dieses Mal in der anspruchsvollen Disziplin Schmetterling – mit großem Erfolg. Er dominierte den Wettkampf und sicherte sich den Meistertitel mit fast 600 Punkten Vorsprung.

Starke Leistungen und zahlreiche Podiumsplätze

Mit jeweils 10 bis 12 Starts waren Charlotte Weinandy, Eva-Sofie Lichter (beide Jahrgang 2009) und Kimi Kasper (2008) intensiv im Einsatz. Sie holten insgesamt zehn Jahrgangsmeistertitel und standen zudem fünfmal in der offenen Klasse aller Jahrgänge auf dem Podium. Auch Anton Monzel (2007) reiht sich in die Liste der Jahrgangsmeister ein, obwohl er aufgrund schulischer Verpflichtungen nur an einem Wettkampftag antreten konnte. Eine überzeugende Vorstellung lieferte auch Linnéa Sofie Lehman (2011), die bei vier Einzelstarts zweimal den Jahrgangsmeistertitel errang und sich damit in die Siegerlisten eintrug.

Nachwuchstalente mit starken Bestzeiten

Neben den erfahrenen Athlet/-innen waren auch Lilly Faber, die ihr Debüt bei den Meisterschaften gab, sowie Nena-Marie Schübel erfolgreich am Start. Beide Schwimmerinnen konnten sich mit neuen Bestzeiten weiterentwickeln und wertvolle Wettkampferfahrung sammeln.

Masters-Schwimmer erfolgreich in ihren Altersklassen (AK)

Nicht zuletzt sorgten auch die beiden Master-Schwimmer Johannes Heuschkel (AK 25) und Thomas Ernsdorf (AK 40) für Titelgewinne. Beide holten in ihren Altersklassen jeweils einen Meistertitel und unterstrichen die Vielseitigkeit des SSV-Teams.

Ausblick: Vorbereitung auf die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften

Nach diesem erfolgreichen Wettkampf richtet sich der Fokus nun auf das anstehende Oster-Trainingslager in Salou, Spanien. Hier werden die Kaderathleten gezielt auf die kommenden Herausforderungen vorbereitet und die Grundlagen für eine erfolgreiche Teilnahme an den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften gelegt.