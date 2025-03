Luxemburg: Nach Pkw-Crash mit Bus – Drogendealer festgenommen

SASSENHEIM/LUXEMBURG. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, wurde ihr am späten Sonntagabend, 23.03.2025, ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Bus in der Rue d’Esch in Sanem (Sassenheim) gemeldet.

Erste Untersuchungen vor Ort ergaben, dass der Beifahrer des Autos nach dem Unfall versuchte zu flüchten, jedoch von den Rettungskräften daran gehindert wurde.

Zudem konnte im Fahrzeuginneren Cannabisgeruch festgestellt werden. Bei der anschließenden Kontrolle des Beifahrers wurden eine größere Menge Drogen, Bargeld und ein Mobiltelefon sichergestellt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige festgenommen und einem Untersuchungsrichter vorgeführt.