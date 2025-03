RLP: Personengruppe mit Softair-Waffe beschossen – zwei Verletzte

MÜLHEIM-KÄRLICH. Am heutigen Samstag kam es gegen 2.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Industriestraße in Mülheim-Kärlich. Auslöser des Ganzen war eine zuvor getätigte Schussabgabe mittels einer Softair-Waffe aus einem fahrenden PKW auf eine Personengruppe.

Der PKW beschleunigte, um sich von der Örtlichkeit zu entfernen. Ein weiterer PKW Fahrer erschrak dadurch so, dass er sich ebenfalls schnellstmöglich entfernen wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden PKWs.

Beide PKWs waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Eine Insassin wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Eine Verbringung ins Krankenhaus war nicht erforderlich.

Aus der Personengruppe wurden insgesamt zwei Personen durch die Schüsse verletzt. Sie begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)