OFFENBACH. Starke Bewölkung und schwache Schauer prägen das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland zum Wochenende. Heute bleibt es bedeckt und von Südwesten zunehmend regnerisch. Oberhalb von 300 bis 500 Metern schneit es, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen drei und sieben, im höheren Bergland bei etwa zwei Grad. Auch am Freitag bleibt es wolkig oder stark bewölkt. Gebietsweise erwarten die Meteorologen schwache Schauer, in den Hochlagen Schnee. Die Temperaturen erreichen maximal fünf bis neun Grad, in Hochlagen etwa drei Grad. Ein schwacher Nordostwind weht. In der Nacht sinken die Temperaturen auf ein bis minus vier Grad, örtlich besteht Glättegefahr.

Das Wochenende startet am Samstag ebenfalls stark bewölkt, es bleibt aber überwiegend trocken. Bei höchstens sechs bis zehn Grad kann der Regenschirm zu Hause bleiben. Am Sonntag bedecken Wolken den Himmel, es fällt jedoch kein Regen. (Quelle: dpa)