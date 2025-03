Wer in Rheinland-Pfalz und dem Saarland auf mehr Frühlingswetter gehofft hat, wird enttäuscht: Die nächsten Tage werden regnerisch und stetig kälter.

OFFENBACH/MAINZ/SAARBRÜCKEN. Die Frühlingsstimmung pausiert: In Rheinland-Pfalz und dem Saarland prägen regnerisches Wetter und sinkende Temperaturen die nächsten Tage. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, beginnt der Dienstag bewölkt, örtlich gibt es Regen.

Im Laufe des Tages kann es auch einzelne Schauer oder Gewitter geben – bei Temperaturen zwischen 11 und 15 Grad. Für den Mittwoch sagen die Meteorologen ebenfalls Wolken voraus, teilweise regnet es auch. Dazu sinken die Temperaturen auf 7 bis 10 Grad.

Auch in der Nacht zum Donnerstag kann es gebietsweise regnen. Der Negativtrend hält auch am Donnerstag an: Stark bewölkt bis bedeckt soll es laut DWD werden, gebietsweise auch regnerisch. Die Höchsttemperaturen sinken auf 5 bis 8 Grad. (Quelle: dpa)