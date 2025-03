Die rosigen Zeiten der Automobil- und Stahlindustrie im Saarland sind vorbei. CDU-Chef Toscani sieht Chancen in einem anderen Industriezweig.

SAARBRÜCKEN. Angesichts geplanter Milliarden-Ausgaben für Verteidigung in Deutschland sieht der saarländische CDU-Chef Stephan Toscani wirtschaftliche Chancen für das Saarland. Es gehe jetzt darum, «das Potenzial in der Verteidigungsindustrie im Saarland stärker zu entwickeln und zu heben», sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Das Saarland sei Industrieland und habe «seine Stärken beim Thema Industrie». Da über die nächsten Jahre in der Autoindustrie Arbeitsplätze abgebaut werden, gebe es «ein Potenzial an Industriearbeitern» und etliche zusätzliche mögliche Produktionsflächen. «Diese Standortvorteile sollten wir stärker in die Waagschale werfen», sagte Toscani.

Stärker für das Saarland werben

Man müsse jetzt auf deutsche und europäische Rüstungsunternehmen zugehen und «offensiv um sie werben». Er warf Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) vor, das Thema «nicht richtig anzufassen und das Potenzial zu unterschätzen». Sie agiere viel zu zögerlich und defensiv.

«Als Ministerpräsident hätte ich schon längst die führenden deutschen und europäischen Rüstungsunternehmen ins Saarland eingeladen und auch die Gewerkschaften und Wirtschaftsverbände an einen Tisch geholt», sagte er.

Es gehe nicht nur um bereits vorhandene Unternehmen der Rüstungsindustrie wie KDNS Deutschland Maintenance am Standort Freisen im Kreis St. Wendel. Vielmehr müsse man «das Potenzial weiter fassen».

KNDS mit rund 700 Mitarbeitern in Freisen kümmert sich um die Einsatzbereitschaft von Gefechtsfahrzeugen in fast allen Bereichen, vornehmlich für die Bundeswehr. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte bei einem Besuch im September 2024 im Saarland angekündigt, dass die Zusammenarbeit mit KNDS ausgebaut werden solle.

Saarland hat Expertise für Cyberraum

Nicht nur im industriellen Bereich, sondern auch im Digitalen könne das Saarland einen Beitrag zur Verteidigungsfähigkeit Deutschlands leisten. Man habe mit dem Cispa Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit eine «hohe Kompetenz für das gesamte Feld der Cybersicherheit» und damit «der Gefahrenabwehr» im digitalen Raum. Dies könne ein «weiteres mögliches Standbein» sein, sagte er.

Der Ausbau der Rüstungsindustrie sei für das bisher von Auto- und Stahlindustrie geprägte Saarland eine wichtige Chance. «Wir sind in einer neuen Phase des Strukturwandels. Das Land entwickelt sich in allen wirtschaftlichen Parametern zurück», sagte Toscani, der auch CDU-Fraktionsvorsitzender im Landtag ist. Im Saarland regiert seit April 2022 eine SPD-Alleinregierung. (Quelle: dpa)