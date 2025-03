Trübe Aussichten: Auf mildes Ausflugswetter folgen Wolken und Regen

Spazieren und die Sonne genießen - das milde Wetter am Wochenende ist ideal für Ausflüge. Nächste Woche kühlt es aber ab.

TRIER/MAINZ/SAARBRÜCKEN. Nahezu ungetrübter blauer Himmel, Sonnenschein und milde Temperaturen haben am Wochenende zahlreiche Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland ins Freie gelockt.

Sie nutzten das frühlingshafte Wetter zum Eisessen, Spazieren, Radfahren – oder einfach zum Sonne tanken.

An Rhein, Saar und Mosel und in den Parks waren zahlreiche Bänke besetzt, dünn bekleidete Jogger liefen ihre Runden. Motorradfahrer und Cabrios waren unterwegs. Die Außengastronomie hatte bei Temperaturen bis zu 19 Grad gut zu tun. In Trier konnten die Menschen das herrliche Wetter bei Temperaturen um die 18 Grad genießen.

Ab Montag kommen Wolken und auch immer mal wieder Regen

Mit Beginn der neuen Woche ist damit erst einmal Schluss. Der Montag beginnt schon leicht bewölkt, in den Mittagsstunden verdichtet sich die Bewölkung und am Nachmittag kann es regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach vorhersagt.

Temperaturen bleiben „verhältnismäßig“ mild

Die Temperaturen sind demnach mit 11 bis 17 Grad aber noch verhältnismäßig mild. In der Nacht zum Dienstag könne es auch regnen, die Temperaturen bleiben dabei über dem Gefrierpunkt.

Meist grau und immer wieder regnerisch geht es laut DWD am Dienstag und Mittwoch weiter. Die Temperaturen gehen weiter leicht zurück. In der Nacht zum Mittwoch sinken sie auch unter den Gefrierpunkt.