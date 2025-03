Werkzeug-Diebe schlagen zu: Pritschenwagen in Reuth geplündert!

REUTH. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 09.03.25, kam es laut der Polizei Prüm in Reuth (Landkreis Vulkaneifel) zu einem Einbruch in einen Pritschenwagen. Unbekannte Täter entwendeten Werkzeug im mittleren vierstelligen Bereich.

Tatort „Auf dem Stein“

Der Einbruch ereignete sich in der Straße „Auf dem Stein“. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Pritschenwagen und entwendeten das darin befindliche Werkzeug.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei Prüm hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail an [email protected] entgegengenommen.