SIMMERN. Am 8.3.2025 ereignete sich gegen 12.50 Uhr an der Einmündung der B421 zur K61 (Ortseinfahrt Gehlweiler) ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorrades und eines Transporters. Der geschädigte Motorradfahrer befuhr im Rahmen einer Motorradtour mit drei weiteren Motorrädern die B421 von Gemünden aus kommend.

An der beschriebenen Einmündung beabsichtigte er nach links in die Ortslage Gehlweiler abzubiegen. Der hinter der Motorradgruppe fahrende Transporter überholte aus bislang nicht bekannten Gründen die Motorradgruppe und kollidierte mit dem abbiegenden Motorradfahrer. Dieser wurde anschließend schwer-, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt mittels ADAC-Luftrettung in das Bundeswehrzentralkrankenhaus nach Koblenz geflogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B421 im Bereich der Einmündung für den Verkehr vollgesperrt. (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)