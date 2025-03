Eine Frau macht die Polizei in Neuwied auf ein unsicher geführtes Fahrzeug aufmerksam. Die Beamten stoppten einen völlig betrunkenen Fahrer.

NEUWIED. Die Polizei in Neuwied hat einen Autofahrer mit 3,01 Promille und ohne Führerschein am Steuer angehalten. Eine Frau habe am frühen gestrigen Samstagabend ein unsicher geführtes Fahrzeug auf der Bundesstraße zwischen Neuwied und Rengsdorf entdeckt und gemeldet.

Dies teilte die Polizei in Neuwied mit. Den Beamten sei es schnell gelungen, das Auto anzuhalten. Der 52 Jahre alte Fahrer aus dem Großraum Neuwied habe sofort gestanden, Alkohol getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab den sehr hohen Promillewert. Einen Führerschein hatte er bereits nicht mehr. (Quelle: dpa)