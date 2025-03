BITBURG. Beim 43. Beda-Markt in Bitburg vom 15. bis 16. März 2025 gelten wie immer besondere Regelungen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten bzw. den gesetzlichen Vorgaben Rechnung zu tragen. Aufgrund einiger Neuerungen hat sich seit letztem Jahr wieder einiges verändert.

Im ganzen Stadtgebiet ist während des Veranstaltungswochenendes mit Sperrungen und Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Insbesondere betroffen sind der Bedaplatz, die Plätze am Markt und vor der Stadthalle (Römermauer), Trierer Straße, Karenweg und Borenweg. Teilweise beginnen die Verkehrseinschränkungen für die Aufbauarbeiten bereits ab dem 11. März 2025.

Gesperrt sind insbesondere:

• Bedastraße (Karenweg – Bedaplatz) ab Dienstag, 11.03. – Linienbusse frei bis Freitag, 14.03., 10 Uhr

• Trierer Straße (zwischen Einmündung Auf dem Stock – Karenweg) ab Freitag, 14.03., 15 Uhr

• Borenweg (zwischen Einmündung Kirchweg und Trierer Straße) ab Samstag, 15.03., 7.30 Uhr

• Karenweg (zwischen Einmündung B257 – Trierer Straße) ab Sa. 15.03., 7.30 Uhr

• Bedaplatz (Bedastr. – Brodenheckstr.) ab Samstag, 15.03., 7.30 Uhr

• B257 Römermauer (zwischen Einmündung Schakengasse – Görenweg) ab Sa. 15.03.,

7.30 Uhr

Die Stadt bittet alle Verkehrsteilnehmer, die dafür aufgebaute Beschilderung zu beachten. Ein Großteil der Sperrungen kann bereits am Sonntagabend wieder geöffnet werden.

Parkplatzmöglichkeiten

Um allen Besuchern einen bequemen Besuch des Beda-Marktes und des Verkaufsoffenen Sonntags am 16. März 2025 zu ermöglichen, empfiehlt die Stadt Bitburg die Nutzung der großen Parkplätze „Altes Gymnasium“ und Robert-Schuman-Platz in der alten Kaserne Mötscher Straße. Darüber hinaus steht auch der Parkplatz an der ehemaligen Landwirtschaftsschule in der Brodenheckstraße zur Verfügung. Weitere Parkmöglichkeiten werden mittels einer Übersichtskarte gekennzeichnet. Von allen Parkplätzen erreichen die Besucher in wenigen Minuten das Zentrum des Geschehens.

Die Stadt Bitburg wünscht allen Besucherinnen und Besuchern des Beda-Marktes 2025 unterhaltsame, informative und spannende Markttage! (Quelle: Stadt Bitburg)