Altstadtfest Trier 2024: Manfred Weiland gewinnt Gestaltungswettbewerb

TRIER. Das Altstadtfest Trier 2024 hat nicht nur ein hochkarätiges Programm, sondern auch ein neues, farbenfrohes Gesicht: Manfred Weiland, ein Künstler aus Trier, konnte sich mit seinem lebendigen Aquarell gegen 17 Mitbewerber durchsetzen und den Gestaltungswettbewerb für das diesjährige Festplakat gewinnen.

Sein Motiv? Pure Lebensfreude auf dem Hauptmarkt, eingefangen in strahlenden Farben und mit einer ausgelassen feiernden Menschenmenge im Vordergrund. Ab sofort ziert sein Werk die Plakate und Flyer des beliebten Stadtfestes.

Von der Bauleitung zur Kunst – Die Geschichte eines leidenschaftlichen Künstlers

Dass Weiland diesen Wettbewerb gewinnt, war keineswegs vorhersehbar. Eigentlich wollte der 78-Jährige nur eine Bekannte zur Teilnahme motivieren. Doch dann sprudelten die kreativen Ideen in seinem Kopf – und er folgte seiner Intuition:

„Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die erste Idee oftmals die beste ist.“

Diese Einstellung prägt nicht nur seine Kunst, sondern auch seinen Lebensweg. Nach der Schule wollte Weiland ursprünglich Künstler werden, entschied sich aber für eine Karriere als Bauleiter. Doch nach der Pensionierung fand er endlich den Weg zurück zur Kunst – und ließ sich in Aquarellmalerei ausbilden.

Das Gewinner-Motiv: Farbenfrohes Feiern auf dem Hauptmarkt

Sein Altstadtfest-Plakat zeigt eine feiernde Gruppe in warmen, leuchtenden Farben, während im Hintergrund die Südwestecke des Hauptmarkts mit ihren historischen Gebäuden zu erkennen ist. Besonders wichtig war Weiland, dass das Bild Dynamik und Fröhlichkeit vermittelt:

„Ich wollte Menschen mit Fröhlichkeit darstellen.“

Die Jury und das Publikum waren begeistert: Fast 25 % der 1200 abgegebenen Stimmen entfielen auf Weilands Entwurf.

Kunst mit Zukunft: Ausstellungen und neue Werke

Mit seinem Preisgeld von 500 Euro plant Weiland möglicherweise die Finanzierung seiner kommenden Ausstellungen, unter anderem in Nittel und Ehrang, wo er ab dem 6. September mit weiteren Künstlern seine Werke präsentiert.

Obwohl er inzwischen auch mit Ölfarben experimentiert, bleibt seine wahre Leidenschaft das Aquarell:

👉 „Das Aquarell wird immer meine große Liebe bleiben.“

Altstadtfest Trier 2024 – Ein Fest der Farben und Kultur

Dank Manfred Weiland erstrahlt das Altstadtfest Trier in diesem Jahr in farbenfroher, lebendiger Kunst. Wer sein Gewinner-Motiv in voller Pracht sehen möchte, sollte sich das Fest nicht entgehen lassen – denn hier wird die Lebensfreude, die das Bild ausstrahlt, in der ganzen Stadt spürbar sein! 🎨🎉