Mordfall nahe Trier: „Aktenzeichen XY“ rollt Cold Case neu auf

Ein mysteriöser Mordfall aus der Region rückt nach 22 Jahren wieder in den Fokus der Ermittler. In der heutigen Ausgabe von „Aktenzeichen XY … ungelöst“ (5. März 2025, 20:15 Uhr im ZDF) wird der Fall neu aufgerollt – in der Hoffnung, dass Zuschauer wichtige Hinweise liefern können.

Im Mittelpunkt steht der grausame Mord an der 30-jährigen Simone Dewenter. Die von Geburt an gehörlose Frau wurde am 1. Januar 2003 tot auf dem Parkplatz „Azert“ an der Landstraße 141 bei Schweich gefunden. Trotz intensiver Ermittlungen konnte der Täter bis heute nicht gefasst werden.

Der letzte Abend: Was geschah mit Simone Dewenter?

Die gebürtige Kölnerin, die in einer WG für Gehörlose lebte, arbeitete gelegentlich als Prostituierte in Bonn. Am 29. Dezember 2002 war sie mit einer Freundin auf dem Straßenstrich in Bonn unterwegs, als sie zuletzt gesehen wurde – gegen 21:20 Uhr, wie sie in einen weißen Transporter einstieg.

Was danach geschah, bleibt bis heute ungeklärt. Der Fahrer fuhr mit ihr rund 150 Kilometer in Richtung Trier. Dort, auf einem abgelegenen Parkplatz, kam es offenbar zu einer Auseinandersetzung, in deren Folge Simone Dewenter ihr Leben verlor.

Zwei Tage später, am 1. Januar 2003, entdeckten Spaziergänger ihre Leiche. Ihre Identität konnte anhand eines Cochlea-Implantats festgestellt werden – einem speziellen Hörgerät, das sie trug. Doch wer ist der Täter? Und warum musste Simone sterben?

„Aktenzeichen XY“ rollt den Fall neu auf – Ermittler setzen auf Zuschauerhinweise

Da alle Spuren bisher ins Leere liefen, gilt der Fall als „Cold Case“ – ein ungelöstes Verbrechen, bei dem die Polizei keine neuen Anhaltspunkte hat. Doch genau das soll sich nun ändern!

Die Trierer Kriminalpolizei hofft, dass sich durch die Ausstrahlung bei „Aktenzeichen XY“ neue Hinweise ergeben. Vielleicht erinnert sich jemand an den weißen Transporter? Oder hat der Täter damals jemandem etwas anvertraut?

Neben dem Fall Simone Dewenter werden in der heutigen Sendung zwei weitere ungeklärte Mordfälle thematisiert:

Ein 42 Jahre alter Mordfall

Ein Tötungsdelikt in einer Bundeswehrkaserne vor 35 Jahren

So kannst du helfen!

Hast du Informationen zum Fall Simone Dewenter oder kennst jemanden, der etwas wissen könnte? Dann kannst du dich während oder nach der Sendung direkt bei der Kripo Trier oder der Polizei melden. Jeder Hinweis – egal wie klein – könnte entscheidend sein, um nach über zwei Jahrzehnten Gerechtigkeit für Simone zu schaffen.

Wann & wo läuft „Aktenzeichen XY … Cold Cases“?

📅 Datum: Mittwoch, 5. März 2025

🕗 Uhrzeit: 20:15 Uhr

📺 Sender: ZDF

📲 Online: Anschließend in der ZDF-Mediathek verfügbar

Vielleicht bringt der heutige Abend endlich die entscheidende Wende in diesem tragischen Kriminalfall!