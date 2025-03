FELL. Am Freitag, den 28.2.2025, kam es gegen 17.52 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A1. Kurz vor der Fellerbachtalbrücke in Fahrtrichtung Trier in dem dortigen Baustellenbereich fuhr ein weißer Transporter der Firma Hermes auf einen LKW auf.

Hierbei entstand hoher Sachschaden und der Transporter war nicht mehr fahrbereit. Der unfallbeteiligte LKW-Fahrer bemerkte den Aufprall möglicherweise nicht und setzte seine Fahrt fort. Es ist aber davon auszugehen, dass ebenfalls ein Sachschaden an dem LKW entstanden ist.

Durch den Verkehrsunfall entstand erheblicher Rückstau, da die Fahrbahn zunächst gesperrt werden musste. Im Einsatz befanden sich Kräfte der Polizeiautobahnstation Schweich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem unfallbeteiligten LKW geben können werden gebeten bei der Polizeiautobahnstation Schweich zu melden. (Quelle: Polizeidirektion Trier)