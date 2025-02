TRIER. „Bereits vor dem Start der Frühjahrsbelebung ist eine leicht positive Bewegung am Arbeitsmarkt zu erkennen. Wir liegen wieder bei unter 14.000 Arbeitslosen. Wir haben weniger Zugänge aus der Beschäftigung und mehr Abgänge in die Beschäftigung als letzten Monat. Das lässt uns positiv gestimmt aufs Frühjahr blicken“, so das Statement von Reinhilde Willems, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Trier.

Die Arbeitslosigkeit ist im Bezirk der Agentur für Arbeit Trier (Stadt Trier, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Landkreis Vulkaneifel, Kreis Trier-Saarburg) im Februar 2025 gesunken. 14.000 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 100 Personen weniger (-1 Prozent) als im Januar, aber 800 Personen bzw. 6 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 4,7 Prozent und war identisch zum Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 4,5 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 6.600 Personen (20 Personen weniger als im Vormonat, aber 600 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 7.400 Arbeitslose registriert (80 Personen weniger als im Vormonat, aber 250 Personen mehr als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 53 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 2.800 Personen arbeitslos. Davon kamen 1.100 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 2.900 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 1.000 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 850 Stellen wurden im Februar neu gemeldet (180 mehr als im Vormonat und 30 mehr als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Verarbeitendes Gewerbe, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, Baugewerbe, Gesundheits- und Sozialwesen, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen. Aktuell befanden sich damit 4.600 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) stieg die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 100 (entspricht 1 Prozent) auf insgesamt 12.000.

16.100 Personen bezogen Bürgergeld, das war 1 Person mehr als vor einem Jahr.

Die Regionen im Überblick

Stadt Trier

Die Arbeitslosigkeit ist in der Stadt Trier im Februar 2025 gesunken. 4.740 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 31 Personen weniger (-1 Prozent) als im Januar, aber 431 Personen bzw. 10 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 7,7 Prozent und war identisch zum Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 7 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 1.610 Personen (36 Personen weniger als im Vormonat, aber 233 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 3.130 Arbeitslose registriert (5 Personen mehr als im Vormonat und 198 Personen mehr als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 66 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 867 Personen arbeitslos. Davon kamen 278 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 895 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 260 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 239 Stellen wurden im Februar neu gemeldet (70 mehr als im Vormonat, aber 6 weniger als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Gesundheits- und Sozialwesen, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen, Verarbeitendes Gewerbe. Aktuell befanden sich damit 1.113 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) stieg die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 131 (entspricht 3 Prozent) auf insgesamt 5.002.

6.567 Personen bezogen Bürgergeld, das waren 157 Personen mehr (2 Prozent) als vor einem Jahr.

Landkreis Bernkastel-Wittlich

Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Bernkastel-Wittlich im Februar 2025 gestiegen. 2.973 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 45 Personen mehr (2 Prozent) als im Januar und 121 Personen bzw. 4 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 4,6 Prozent und lag mit 0,1 Prozent über dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 4,4 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 1.719 Personen (61 Personen mehr als im Vormonat und 218 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 1.254 Arbeitslose registriert (16 Personen weniger als im Vormonat und 97 Personen weniger als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 42 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 656 Personen arbeitslos. Davon kamen 274 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 614 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 193 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 201 Stellen wurden im Februar neu gemeldet (30 mehr als im Vormonat und 26 mehr als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, Gastgewerbe. Aktuell befanden sich damit 1.283 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 150 (entspricht -7 Prozent) auf insgesamt 2.092.

2.899 Personen bezogen Bürgergeld, das waren 232 Personen weniger (-7 Prozent) als vor einem Jahr.

Eifelkreis Bitburg-Prüm

Die Arbeitslosigkeit ist im Eifelkreis Bitburg-Prüm im Februar 2025 gesunken. 1.833 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 3 Personen weniger (-0,2 Prozent) als im Januar, aber 126 Personen bzw. 7 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 3,4 Prozent und war identisch zum Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 3,2 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 941 Personen (22 Personen mehr als im Vormonat und 88 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 892 Arbeitslose registriert (25 Personen weniger als im Vormonat, aber 38 Personen mehr als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 49 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 425 Personen arbeitslos. Davon kamen 193 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 428 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 154 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 129 Stellen wurden im Februar neu gemeldet (44 mehr als im Vormonat, aber 8 weniger als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Verarbeitendes Gewerbe, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, Baugewerbe, Gesundheits- und Sozialwesen, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen. Aktuell befanden sich damit 848 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) stieg die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 4 (entspricht 0,3 Prozent) auf insgesamt 1.649.

2.234 Personen bezogen Bürgergeld, das waren 41 Personen weniger (-2 Prozent) als vor einem Jahr.

Landkreis Vulkaneifel

Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Vulkaneifel im Februar 2025 gesunken. 1.515 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 64 Personen weniger (-4 Prozent) als im Januar und 77 Personen bzw. 5 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 4,5 Prozent und lag mit 0,2 Prozent unter dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 4,8 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 756 Personen (25 Personen weniger als im Vormonat und 33 Personen weniger als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 759 Arbeitslose registriert (39 Personen weniger als im Vormonat und 44 Personen weniger als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 50 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 234 Personen arbeitslos. Davon kamen 100 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 304 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 113 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 99 Stellen wurden im Februar neu gemeldet (2 mehr als im Vormonat, aber 5 weniger als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Verarbeitendes Gewerbe, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, Baugewerbe, Gesundheits- und Sozialwesen, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen. Aktuell befanden sich damit 591 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) stieg die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 10 (entspricht 1 Prozent) auf insgesamt 1.068.

1.451 Personen bezogen Bürgergeld, das waren 5 Personen mehr (0,4 Prozent) als vor einem Jahr.

Kreis Trier-Saarburg

Die Arbeitslosigkeit ist im Kreis Trier-Saarburg im Februar 2025 gesunken. 2.883 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 46 Personen weniger (-2 Prozent) als im Januar, aber 241 Personen bzw. 9 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 3,5 Prozent und lag mit 0,1 Prozent unter dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 3,3 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 1.535 Personen (42 Personen weniger als im Vormonat, aber 83 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 1.348 Arbeitslose registriert (4 Personen weniger als im Vormonat, aber 158 Personen mehr als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 47 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 588 Personen arbeitslos. Davon kamen 243 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 626 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 208 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 175 Stellen wurden im Februar neu gemeldet (38 mehr als im Vormonat und 27 mehr als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe, Gesundheits- und Sozialwesen, Erziehung und Unterricht. Aktuell befanden sich damit 794 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) stieg die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 117 (entspricht 6 Prozent) auf insgesamt 2.152.

2.949 Personen bezogen Bürgergeld, das waren 112 Personen mehr (4 Prozent) als vor einem Jahr. (Quelle: Agentur für Arbeit Trier)