TRIER. Wegen Arbeiten an einem Wasserschieber wird in der Lorenz-Kellner-Straße, nahe der Kreuzung zur Kaiserstraße auf Höhe der Hausnummer 13 ab Montag, 10. März, bis voraussichtlich Freitag, 14. März 2025, die rechte Fahrspur in Richtung Kaiserstraße gesperrt.

Die Lorenz-Kellner-Straße wird für den Zeitraum der Baumaßnahme dadurch zur Einbahnstraße. Der Verkehr aus Richtung Mutterhaus kommend wird über die Feldstraße, die Bollwerkstraße und die Wallstraße in die Kaiserstraße umgeleitet. Bei Rückfragen ist der technische Kundenservice der Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651/717-3600 erreichbar. (Quelle: SWT)