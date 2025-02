TRIER. Wie der Volksfreund berichtet, läuft seit dieser Woche am Landgericht Köln ein Strafprozess gegen einen 87-jährigen orthodoxen Diakon. Der Mann soll in den späten 90er-Jahren in Trier einen Jungen mehrmals sexuell missbraucht haben.

Der erste missbrauch soll auf dem Dachboden des Elternhauses des damals Neunjährigen in Trier stattgefunden haben. Der Diakon war mit den Eltern des Kindes befreundet.

Die Anklage wirft dem angeklagten vor, seine ehrenamtliche Tätigkeit in der rumänisch-orthodoxen Kirche für seine sexuellen Fantasien ausgenutzt zu haben. Der 87-Jährige räumte die Vorwürfe zum Prozessauftakt über seinen Anwalt ein.

Das Opfer hatte erst 20 Jahre nach dem Missbrauch Anzeige erstattet. In der Kölner Wohnung des Diakons war zudem kinderpornografisches Material gefunden worden. (Quelle: Trierischer Volksfreund)