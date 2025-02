EICH. Ein Kleingartenbesitzer machte bei Erdarbeiten mit einem Bagger am gestrigen Donnerstag in Eich eine überraschende Entdeckung: In einem mit dem Bagger aufgeworfenen Erdhügel steckte ein granatenähnlicher Gegenstand.

Der durch die verständigte Polizei hinzugezogene Kampfmittelräumdienst (KMRD) bestätigte, dass es sich um eine Handgranate ohne zündauslösende Elemente handelte. Die sehr stark korrodierte Handgranate wurde durch den KMRD sichergestellt. Aus welchem Jahr die Handgranate stammt, konnte vor Ort nicht festgestellt werden. (Quelle: Polizeidirektion Worms)