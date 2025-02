++ MEGA-WAHLKRIMI ENTSCHIEDEN: SCHWARZ-ROT HAT EINE MEHRHEIT ++

BERLIN. Die Union ist bei der Bundestagswahl klar stärkste Kraft geworden. Nach einem großem Wahlkrimi in der Nacht ist jetzt klar: Es reicht für die Union zu einer Zweier-Koalition mit der SPD im Bund.

Das Bündnis Sarah Wagenknecht verpasste um wenige Tausend Stimmen in der Nacht die Fünf-Prozent-Hürde und machte so den Weg für ein mögliches Zweier-Bündnis der CDU mit der SPD möglich.

Laut Focus-Informationen von 1.55 Uhr sind alle Wahlkreise in Deutschland nun ausgezählt – und das BSW schafft es ganz knapp nicht in den Bundestag und scheitert an der 5-Prozent-Hürde.

Wahlkrimi

Genau 4,972 Prozent stehen im vorläufigen Endergebnis. Knapp 14.000 Stimmen (!!) fehlen bei insgesamt 49.927.315 Wählerinnen und Wählern für den Einzug der Partei in den Bundestag.

Das vorläufige Endergebnis der Bundestgwahl 2025:

CDU/CSU 28,6 Prozent (2021: 24,1 Prozent)

28,6 Prozent (2021: 24,1 Prozent) AfD 20,8 Prozent (2021: 10,4 Prozent)

20,8 Prozent (2021: 10,4 Prozent) SPD 16,4 Prozent (2021: 25,7 Prozent)

16,4 Prozent (2021: 25,7 Prozent) Grüne 11,6 Prozent (2021: 14,7 Prozent)

11,6 Prozent (2021: 14,7 Prozent) Linke 8,8 Prozent (2021: 4,9 Prozent)

8,8 Prozent (2021: 4,9 Prozent) BSW 4,972 Prozent (2021: nicht angetreten)

4,972 Prozent (2021: nicht angetreten) FDP 4,3 Prozent (2021: 11,4 Prozent)

4,3 Prozent (2021: 11,4 Prozent) Sonstige 4,5 Prozent (2021: 3,4 Prozent)

Eine Koalition aus Union und der SPD ist nach der Bundestagswahl nach Blitzumfragen von yougov und des Allensbach-Institutes zufolge auch mit 44% der Befragten die beliebste Option für eine neue Regierungsbildung für den neuen Bundestag!

Die FDP fliegt aus dem Bundestag raus. Die SPD zog aus ihrem schlechten Abschneiden bei der Wahl am Abend erste Konsequenzen: Der Fraktionsvorsitzende Mützenich kündigte seinen Rücktritt an. Nach ihm soll nun in der SPD Lars Klingbeil die Fraktion führen!