RLP: Berauscht zur Polizei gefahren, um Führerschein abzuholen

LANDAU. Am 22.2.2025 fuhr ein 37-Jähriger Mann mit seinem PKW zur Polizeidienststelle in Landau, um seinen Führerschein abzuholen. Dieser war aufgrund einer vorangegangenen Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln in polizeilicher Verwahrung.

Da bei dem 37-jährigen abermals drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt wurden und der Verdacht einer weiteren Fahrt unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln im Raum stand, wurde mit diesem auf der Dienststelle ein Urintest durchgeführt. Das Ergebnis des Urintests bestätigte den Verdacht der Polizeibeamten.

Der 37-Jährige stand abermals unter dem Einfluss von THC. Den Führerschein bekam der 37-Jährige daher nicht ausgehändigt. Vielmehr wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den 37-Jährigen erwartet nun ein weiteres Strafverfahren. (Quelle: Polizeidirektion Landau)