Rheinland-Pfalz parkt häufig teurer als andere Länder

Trier. Von 10 bis 360 Euro: Die Preisspanne für Bewohnerparkausweise in Deutschland ist groß. Auch in Rheinland-Pfalz – wenn auch viele Kommunen in der oberen Preisklasse mitspielen.

In vielen deutschen Städten sind die Anwohnerparkgebühren nach Angaben der Deutschen Umwelthilfe (DUH) zu günstig – rheinland-pfälzische Städte verlangen allerdings oft deutlich mehr als andere. In Koblenz werden beispielsweise 100 bis 240 Euro pro Jahr für das Bewohnerparken fällig, je nach Größe des Autos. Zum Vergleich: In Berlin kostet der Ausweis nur 10 Euro.