TRIER: Einbrüche in „Schlemmereule“ und „Bistro Walderdorffs“ am Domfreihof

TRIER. Wie das Polizeipräsidium Trier mitteilt, verschafften sich zwei unbekannte Täter am Montag, 17. Februar, zwischen 1 und 2 Uhr Zutritt zu den beiden Lokalen „Schlemmereule“ und „Bistro Walderdorffs“ am Domfreihof in Trier.

Zwischen 1.10 Uhr und 1.20 Uhr öffneten die beiden Täter gewaltsam einen Tresor im Bistro Walderdorffs und entwendeten Bargeld. Zwischen 1.50 Uhr und 2.00 Uhr hebelten sie ein Kellerfenster der Schlemmereule auf, durchsuchten Büro und Gastraum und entwendeten ebenfalls Bargeld.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier unter 0651 983-43390 zu melden.